Цитаишвили не будет играть за «Ворсклу» в следующем сезоне
Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду
Уже второй игрок «Шахтера» отправился в Полтаву
Владислав Вакула / Фото - ФК Ворскла
Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула ушел в аренду в «Ворсклу». Об это сообщает пресс-служба полтавчан.
22-летний игрок будет выступать в команде Юрия Максимова полтора года. Именно на такой срок рассчитано соглашение.
В прошедшем сезоне футболист провел лишь два матча в украинской Премьер-лиге. В них он запомнился лишь предупреждением.
Напомним, Вакула в минувшей кампании отправлялся в аренды «Десне» и «Мариуполю», однако не сумел закрепиться в обеих командах по дисциплинарным причинам.
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