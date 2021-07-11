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Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду

Уже второй игрок «Шахтера» отправился в Полтаву
Футбол Украинская Премьер-лига
18:00
Второй шанс. «Ворскла» взяла Вакулу в длительную аренду
Владислав Вакула / Фото - ФК Ворскла

Полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула ушел в аренду в «Ворсклу». Об это сообщает пресс-служба полтавчан.

22-летний игрок будет выступать в команде Юрия Максимова полтора года. Именно на такой срок рассчитано соглашение.

В прошедшем сезоне футболист провел лишь два матча в украинской Премьер-лиге. В них он запомнился лишь предупреждением.

Напомним, Вакула в минувшей кампании отправлялся в аренды «Десне» и «Мариуполю», однако не сумел закрепиться в обеих командах по дисциплинарным причинам.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Владислав Вакула Шахтер Донецк

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