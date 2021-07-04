Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе
Вукоевич: «Цыганков – моторный и смертоносный игрок»
Тренер «Динамо» высказался о вингере команды
Огнен Вукоевич / Фото: ФК Динамо
Тренер «Динамо» Огнен Вукоевич высказался о вингере команды Викторе Цыганкове. Слова специалиста приводит хорватский ресурс Vecernji list.
«Посмотрите статистику молодого Цыганкова, который на Transfermarkt стоит 25 миллионов евро.
Он попал в основной состав «Динамо» совсем юным и уже забил около 100 голов. Быстрый, моторный и невероятно смертоносный игрок».
Напомним, матч с Англией (0:4) стал для Цыганкова 30-м в футболке сборной Украины.
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