«Вулверхэмптон» выкупит Тринкау у «Барселоны»

Португалец подошел английской команде

Фото: sport.es

Полузащитник «Барселоны» Францишку Тринкау перейдет в «Вулверхэмптон».

Английский клуб выкупит игрока у каталонцев. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Португалец подошел английской команде и те начали переговоры с каталонцами, сообщает Marca.

Примечательно, что год назад «Барселона» заплатила за него «Браге» 30 миллионов евро. Сам игрок согласился на трансфер.

Нынешний сезон в «Вулверхэмптоне» он проводит в аренде, проведя пять матчей.