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«Вулверхэмптон» выкупит Тринкау у «Барселоны»
Португалец подошел английской команде
18:52
Фото: sport.es
Полузащитник «Барселоны» Францишку Тринкау перейдет в «Вулверхэмптон».
Английский клуб выкупит игрока у каталонцев. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
Португалец подошел английской команде и те начали переговоры с каталонцами, сообщает Marca.
Примечательно, что год назад «Барселона» заплатила за него «Браге» 30 миллионов евро. Сам игрок согласился на трансфер.
Нынешний сезон в «Вулверхэмптоне» он проводит в аренде, проведя пять матчей.
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