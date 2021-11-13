24-летний форвард сборной Дании сообщил, что болен диабетом
Вы удивитесь, когда узнаете, кто впервые за 9 матчей забил Дании в отборе на чемпионат мира
Команда продолжает удивлять даже после Евро-2020
Фото - DBU
Сборная Дании добыла очередную победу в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Фарерских островов (3:1). Это уже девятый выигрыш команды в текущем цикле.
Примечательно, что до 89-й минуты встречи подопечные Каспера Юльманна не пропускали в квалификации. Впервые огорчил датчан форвард Клеминт Ольсен.
Таким образом, разница мячей команды составила невероятные 30:1. Сборная Дании уверенно лидирует в группе F.
Отметим, что датчане досрочно вышли на чемпионат мира еще в прошлом туре.
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