Вы удивитесь, когда узнаете, кто впервые за 9 матчей забил Дании в отборе на чемпионат мира

Команда продолжает удивлять даже после Евро-2020

Фото - DBU

Сборная Дании добыла очередную победу в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Фарерских островов (3:1). Это уже девятый выигрыш команды в текущем цикле.

Примечательно, что до 89-й минуты встречи подопечные Каспера Юльманна не пропускали в квалификации. Впервые огорчил датчан форвард Клеминт Ольсен.

Таким образом, разница мячей команды составила невероятные 30:1. Сборная Дании уверенно лидирует в группе F.

Отметим, что датчане досрочно вышли на чемпионат мира еще в прошлом туре.