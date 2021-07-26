Вы удивитесь! Новичок «Динамо» показал свою девушку

Избранница Рамиреса очень отличается от общепринятых стандартов «девушки футболиста»
Эрик Рамирес
Буквально на днях киевское «Динамо» заключило пятилетний контракт с венесуэльским нападающим Эриком Рамиресом
, XSPORT.ua
прошерстил страницу 22-летнего футболиста в Instagram и выяснил, что сердце новичка «бело-голубых» занято. Ну что ж, давайте знакомится!
Первое совместное фото со своей девушкой Рамирес
опубликовал около 2 лет назад, уже тогда форвард называл свою избранницу «спутником жизни».
На снимках влюбленные отдыхают в Испании и, согласитесь, вторая половинка Эрика внешне отличается от привычных девушек футболистов
: вместо накаченных губ, девушка демонстрирует искреннюю улыбку.
Примечательно, что возлюбленная нападающего «Динамо»
на фотографиях не хвастается брендовой одеждой, более того – у девушки отсутствует аккаунт в соцсетях.
Ранее XSPORT.ua
опубликовал откровенную фотосессию беременной жены защитника «Динамо».
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