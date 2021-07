«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»

фото - Marca

Известное испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в контрольном матче против «Рейнджерс», который закончился победой шотландцев со счетом 2:1.

Из-за того, что Андрей провел в прошлом сезоне лишь один матч в составе мадридцев, многие ожидали, что он уедет за практикой этим летом.

Но как ранее сообщалось, сначала сам игрок отказался от аренды в «Овьедо», а теперь и клуб не согласился отдать своего голкипера «Леганесу».

Lunin on a planet of his own. What a save pic.twitter.com/xUKMjyHCeU