«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»

Вратарь был одним из лучших на поле

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Известное испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в контрольном матче против «Рейнджерс», который закончился победой шотландцев со счетом 2:1.

«Даже с учетом того, что Карло Анчелотти заменил Зинедина Зидана в «Реале», некоторые игроки в стартовом составе остались так же неприкасаемыми. Тибо Куртуа - один из них, и бельгиец вряд ли потеряет свое место в стартовой десятке «бланкос» в ближайшее время, но Анчелотти могут воодушевить успехи Андрея Лунина. В то время как бельгиец продолжал отсутствовать после Евро-2020, украинец был основным игроком в воскресенье в предсезонном матче «Реал Мадрид» от «Рейнджерс», который закончился досадным поражением мадридцев. Он был одним из очень немногих игроков которые заслужили позитивную оценку за матч. На самом деле только Лунин и Родриго произвели положительное впечатление в Шотландии. Лукас Васкес допустил ошибку, которая привела к первому голу, и Лунин не смог ничего поделать, так же, как и в эпизоде со вторым голом. Несмотря на то, что Лунин дважды пропустил при поражении со счетом 2: 1, Андрей может держать голову высоко. Анчелотти, со своей стороны, знает, что кто-то, находящийся за спиной Куртуа жив и может надежно защитить ворота «Реала». Если с бельгийцем что-то случится, Лунин готов вмешаться и сделать свою работу. Выдающаяся игра Лунина. Украинец выдержал испытание».

Из-за того, что Андрей провел в прошлом сезоне лишь один матч в составе мадридцев, многие ожидали, что он уедет за практикой этим летом.

Но как ранее сообщалось, сначала сам игрок отказался от аренды в «Овьедо», а теперь и клуб не согласился отдать своего голкипера «Леганесу».

Lunin on a planet of his own. What a save pic.twitter.com/xUKMjyHCeU — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) July 25, 2021

Украинец уже провел свой третий матч на предсезонной подготовке «Реала», и получил отличную возможность показать себя перед новым наставником сливочных Карло Анчелотти. В одном из матчей голкипер даже играл с капитанской повязкой.