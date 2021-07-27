«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»
Известное испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в контрольном матче против «Рейнджерс», который закончился победой шотландцев со счетом 2:1.
«Даже с учетом того, что Карло Анчелотти заменил Зинедина Зидана в «Реале», некоторые игроки в стартовом составе остались так же неприкасаемыми. Тибо Куртуа - один из них, и бельгиец вряд ли потеряет свое место в стартовой десятке «бланкос» в ближайшее время, но Анчелотти могут воодушевить успехи Андрея Лунина.
В то время как бельгиец продолжал отсутствовать после Евро-2020, украинец был основным игроком в воскресенье в предсезонном матче «Реал Мадрид» от «Рейнджерс», который закончился досадным поражением мадридцев. Он был одним из очень немногих игроков которые заслужили позитивную оценку за матч. На самом деле только Лунин и Родриго произвели положительное впечатление в Шотландии.
Лукас Васкес допустил ошибку, которая привела к первому голу, и Лунин не смог ничего поделать, так же, как и в эпизоде со вторым голом.
Несмотря на то, что Лунин дважды пропустил при поражении со счетом 2: 1, Андрей может держать голову высоко. Анчелотти, со своей стороны, знает, что кто-то, находящийся за спиной Куртуа жив и может надежно защитить ворота «Реала». Если с бельгийцем что-то случится, Лунин готов вмешаться и сделать свою работу.
Выдающаяся игра Лунина. Украинец выдержал испытание».
Из-за того, что Андрей провел в прошлом сезоне лишь один матч в составе мадридцев, многие ожидали, что он уедет за практикой этим летом.
Но как ранее сообщалось, сначала сам игрок отказался от аренды в «Овьедо», а теперь и клуб не согласился отдать своего голкипера «Леганесу».
Lunin on a planet of his own. What a save pic.twitter.com/xUKMjyHCeU— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) July 25, 2021
Украинец уже провел свой третий матч на предсезонной подготовке «Реала», и получил отличную возможность показать себя перед новым наставником сливочных Карло Анчелотти. В одном из матчей голкипер даже играл с капитанской повязкой.
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