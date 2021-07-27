Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 9
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован

«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»

Вратарь был одним из лучших на поле
Футбол Украинские легионеры
15:25
«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»
фото - Marca

Известное испанское издание Marca оценило игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в контрольном матче против «Рейнджерс», который закончился победой шотландцев со счетом 2:1.

«Даже с учетом того, что Карло Анчелотти заменил Зинедина Зидана в «Реале», некоторые игроки в стартовом составе остались так же неприкасаемыми. Тибо Куртуа - один из них, и бельгиец вряд ли потеряет свое место в стартовой десятке «бланкос» в ближайшее время, но Анчелотти могут воодушевить успехи Андрея Лунина.

В то время как бельгиец продолжал отсутствовать после Евро-2020, украинец был основным игроком в воскресенье в предсезонном матче «Реал Мадрид» от «Рейнджерс», который закончился досадным поражением мадридцев. Он был одним из очень немногих игроков которые заслужили позитивную оценку за матч. На самом деле только Лунин и Родриго произвели положительное впечатление в Шотландии.

Лукас Васкес допустил ошибку, которая привела к первому голу, и Лунин не смог ничего поделать, так же, как и в эпизоде со вторым голом.

Несмотря на то, что Лунин дважды пропустил при поражении со счетом 2: 1, Андрей может держать голову высоко. Анчелотти, со своей стороны, знает, что кто-то, находящийся за спиной Куртуа жив и может надежно защитить ворота «Реала». Если с бельгийцем что-то случится, Лунин готов вмешаться и сделать свою работу.

Выдающаяся игра Лунина. Украинец выдержал испытание».

Из-за того, что Андрей провел в прошлом сезоне лишь один матч в составе мадридцев, многие ожидали, что он уедет за практикой этим летом.

Но как ранее сообщалось, сначала сам игрок отказался от аренды в «Овьедо», а теперь и клуб не согласился отдать своего голкипера «Леганесу».

Украинец уже провел свой третий матч на предсезонной подготовке «Реала», и получил отличную возможность показать себя перед новым наставником сливочных Карло Анчелотти. В одном из матчей голкипер даже играл с капитанской повязкой.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Варана
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Варана
Футбол Примерa (Испания)
07:43
«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
«Реал» отказал «Леганесу» в аренде Лунина
Футбол Примерa (Испания)
26 июля 21:45
«Реал» с Луниным уступил «Рейнджерс», ведя в счете по ходу матча
«Реал» с Луниным уступил «Рейнджерс», ведя в счете по ходу матча
Футбол Примерa (Испания)
26 июля 16:03
Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении по поводу будущего
Мбаппе уведомил ПСЖ о своем решении по поводу будущего
Футбол Лига 1 (Франция)
24 июля 15:52
Бензема заразился коронавирусом
Бензема заразился коронавирусом
Футбол Примерa (Испания)
23 июля 14:16
Алаба: «Здорово, что снова смогу работать с Анчелотти»
Алаба: «Здорово, что снова смогу работать с Анчелотти»
Футбол Примерa (Испания)
23 июля 09:55

Новости: Футбол

Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление
Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление
Серия А (Италия)
17:53
«Альянс» может сняться с розыгрыша Первой лиги после стартового тура
«Альянс» может сняться с розыгрыша Первой лиги после стартового тура
Первая лига
17:34
Президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон
Президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон
Украинская Премьер-лига
17:16
Стал известен план «Бенфики» по покупке Яремчука
Стал известен план «Бенфики» по покупке Яремчука
Украинские легионеры
16:46
Холанд прокомментировал интерес «Челси» к нему
Холанд прокомментировал интерес «Челси» к нему
Бундеслига (Германия)
16:33
Стали известны условия контракта Селезнева с «Минаем»
Стали известны условия контракта Селезнева с «Минаем»
Украинская Премьер-лига
16:14
Довбык рассказал, что больше всего запомнилось после гола Швеции
Довбык рассказал, что больше всего запомнилось после гола Швеции
Украинская Премьер-лига
15:55
«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»
«Выдающаяся игра Лунина». В Испании по достоинству оценили выступление украинца в матче «Реала»
Украинские легионеры
15:25
Тренер «Альянса»: «Металлист» силой тянут в элиту»
Тренер «Альянса»: «Металлист» силой тянут в элиту»
Первая лига
15:22
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости