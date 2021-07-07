Выхватили в последний момент. Вскоре будет объявлено о замене «Олимпика» на «Минай» в УПЛ

Донецкий клуб официально уведомит о выходе из элитного дивизиона

Фото - ФК Минай

Решение о выходе «Олимпика» из украинской Премьер-лиги будет принято в среду, 8 июля. Клуб объявит об этом официально.

Далее Общее собрание клубов УПЛ в факсовом режиме примет решение об исключении дончан из лиги. Его заменит «Минай», занявший последнюю строчку в прошедшем розыгрыше чемпионата.

В свою очередь, закарпатцев заменит в Первой лиге «Кремень». В минувшем сезоне он занял 15 место и понизился в классе.

Ранее «Колос» объявил о подписании двух экс-игроков «Миная».