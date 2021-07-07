Кобин: «Пока не знаю, в какой лиге будет играть «Минай» в новом сезоне»
Выхватили в последний момент. Вскоре будет объявлено о замене «Олимпика» на «Минай» в УПЛ
Донецкий клуб официально уведомит о выходе из элитного дивизиона
Фото - ФК Минай
Решение о выходе «Олимпика» из украинской Премьер-лиги будет принято в среду, 8 июля. Клуб объявит об этом официально.
Далее Общее собрание клубов УПЛ в факсовом режиме примет решение об исключении дончан из лиги. Его заменит «Минай», занявший последнюю строчку в прошедшем розыгрыше чемпионата.
В свою очередь, закарпатцев заменит в Первой лиге «Кремень». В минувшем сезоне он занял 15 место и понизился в классе.
Ранее «Колос» объявил о подписании двух экс-игроков «Миная».
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