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Высмеиваемый болельщиками Лингард возвращается в МЮ

Игрок получит еще один шанс в Манчестере
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:18
Высмеиваемый болельщиками Лингард возвращается в МЮ
Джесси Лингард / фото - Football Espana

Английский полузащитник Джесси Лингард, проведший вторую половину прошлого сезона в аренде в «Вест Хэме», вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер рассказал Sky Sports, что игрок входит в его планы на новый сезон:

«Он был одним из светлых пятен. Он игрок «МЮ» и хочет бороться за место в составе. Он вернулся уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце прошлого сезона в «Вест Хэме».

Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в «МЮ» в начале сезона».

Лингард стал объектом насмешек за свою не самую результативную игру в составе маникунианцев. Болельщики придумали игроку шутливое прозвище «Лингардиньо», иронично сравнивая англичанина с великим бразильским футболистом Роналдиньо.

В сезоне 19/20 полузащитник отметился лишь одним голом в английском чемпионате. Примечательно, что этот мяч хавбек забил в последней игре сезона АПЛ на 96 минуте матча лишь благодаря ошибке вратаря.

Ситуацию для Джесси перевернула аренда в «Вест Хэм».

За 16 матчей в составе «молотобойцев» Лингард забил 9 мячей и записал на свой счет 6 голевых передач. Также, игрок удостоился награды лучшему футболисту апреля в АПЛ.

Напомним, МЮ может купить форварда «Реала» за 80 миллионов евро.

Павел Харченко
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Теги

Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард

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