Взял ситуацию в свои руки. Хави выдвинул свои требования руководству «Барселоны»

Испанец хочет кардинально изменить положение в клубе

Хави / фото - Marca

«Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера Хави в каталонскую «Барселону».

Бывший капитан «блаугранас» вернется в клуб уже в качестве наставника, но каталонцам придется выплатить за него неустойку в пять миллионов евро.

Но как сообщает Diario Sport, испанец хочет провести ряд серьезных изменений в клубе.

В первую очередь, специалист хочет реформировать медицинский штаб команды и вернуть в «Барселону» доктора Рикарда Пруна, который работал в стане «сине-гранатовых» на протяжении 25-ти лет, пока не ушел в 2020-м году.

Еще Хави хочет заменить весь тренерский штаб каталонцев своими ассистентами из катарского клуба.

Плюс тренер настаивает на подписании еще одного вингера. Предпочтительными являются варианты с покупкой Кингсли Комана из «Баварии» или же Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».

Напомним, игрок «Барселоны» травмировался в игре с «Динамо» из-за неосмотрительности и. о. главного тренера.