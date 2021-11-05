Взял ситуацию в свои руки. Хави выдвинул свои требования руководству «Барселоны»
«Аль-Садд» объявил об уходе главного тренера Хави в каталонскую «Барселону».
Бывший капитан «блаугранас» вернется в клуб уже в качестве наставника, но каталонцам придется выплатить за него неустойку в пять миллионов евро.
Но как сообщает Diario Sport, испанец хочет провести ряд серьезных изменений в клубе.
В первую очередь, специалист хочет реформировать медицинский штаб команды и вернуть в «Барселону» доктора Рикарда Пруна, который работал в стане «сине-гранатовых» на протяжении 25-ти лет, пока не ушел в 2020-м году.
Еще Хави хочет заменить весь тренерский штаб каталонцев своими ассистентами из катарского клуба.
Плюс тренер настаивает на подписании еще одного вингера. Предпочтительными являются варианты с покупкой Кингсли Комана из «Баварии» или же Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».
Напомним, игрок «Барселоны» травмировался в игре с «Динамо» из-за неосмотрительности и. о. главного тренера.