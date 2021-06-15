Взялся за старое? Йоахим Лев снова нюхает пальцы во время матча с Францией

Немецкий тренер делает то, что на публике лучше не делать

Йоахим Лев / Фото: Getty Images

Во время матча 1-го тура Евро-2020 Франция – Германия случился забавный эпизод. Камеру навели на главного тренера сборной Германии Йоахима Лева в тот момент, когда он нюхал свои пальцы.

А теперь вспомнил очень забавный момент с Левом во время Евро-2016.

Тренер взялся за старое?

Видео трансляция матча Франция – Германия.

Онлайн трансляция матча Франция – Германия.