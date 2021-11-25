Защитник «Интера»: «С «Шахтером» мы играли с должным вниманием и решимостью»
Whoscored назвал имя лучшего игрока «Шахтера» в матче против «Интера»
Бразилец получил 7,2 балла
25 ноября 14:41
Додо / фото - Шахтер
Донецкий «Шахтер» без шансов проиграл «Интеру» (0:2) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авторитетный портал футбольной аналитики Whoscored выставил оценки игрокам украинского клуба. Лучшим игроком матча стал защитник Додо. Бразилец получил 7,2 балла.
Второй у «Шахтера» – полузащитник Майкон (6,8 баллов), третий – защитник Витао (6,6).
Лучшим игроком матча стал нападающий «Интера» Эдин Джеко, который отметился дублем (9,0).
Напомним, тренер «Интера» Симоне Индзаги отметил игру Трубина после матча.
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