«Я – топ-тренер». Конте объяснил, почему не подписывает долгосрочные контракты
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался для Sky Sports о своем будущем у руля «Тоттенхэма»:
«Я подписал контракт на этот сезон и на следующий. Думаю, мы вместе с клубом решили, что такое решение стоит принять. Считаю, мне не нужен долгий контракт, чтобы быть уверенным в будущем. Мне кажется, клуб должен оценить мою работу, а затем продлить контракт, но только если я покажу, что заслужил это.
Я не тот тренер, что хочет получать контракт на много лет. Это не совсем честно, ведь я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой для этого клуба.
Я готов улучшать ситуацию, в которой оказался «Тоттенхэм». Я подписал контракт с этим клубом. Я готов делиться своим мнением, видением ситуации. Короткий контракт не станет проблемой для меня – остался всего год. Это нормально, потому что «Тоттенхэм» должен быть на 120% уверен, что хочет, чтобы я остался.
Я счастлив работать с этим составом, потому что он дает мне большие возможности. Но в то же время клуб должен знать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня, и, особенно, какова наша цель».
Итальянец обычно не работает в клубах больше 3-х лет, что не мешает ему стабильно выигрывать трофеи. В трех своих последних командах специалист выигрывал титулы.
Ранее Конте заявил, что готов принять Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».
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