«Я – топ-тренер». Конте объяснил, почему не подписывает долгосрочные контракты

Антонио Конте / фото - The Guardian

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался для Sky Sports о своем будущем у руля «Тоттенхэма»:

Я не тот тренер, что хочет получать контракт на много лет. Это не совсем честно, ведь я очень хорошо знаю, что являюсь топ-тренером с большой зарплатой для этого клуба.

Я готов улучшать ситуацию, в которой оказался «Тоттенхэм». Я подписал контракт с этим клубом. Я готов делиться своим мнением, видением ситуации. Короткий контракт не станет проблемой для меня – остался всего год. Это нормально, потому что «Тоттенхэм» должен быть на 120% уверен, что хочет, чтобы я остался.

Я счастлив работать с этим составом, потому что он дает мне большие возможности. Но в то же время клуб должен знать, как я вижу ситуацию, должен осознавать, какое мнение у меня, и, особенно, какова наша цель».