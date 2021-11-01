«Я уже достиг одной из своих главных задач». Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру

Лионель Месси / фото - ПСЖ

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о том, когда планирует завершить свою карьеру, а также поделился мыслями о возможном завоевании седьмого «Золотого мяча». Слова Месси приводит портал Diario Sport.

Уйду ли я из международного футбола после ЧМ-2022? Я не особо думал об этом. Я живу день за днем, год за годом. Я не знаю, что произойдет на чемпионате мира или после него, просто об этом не думаю».