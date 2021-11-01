Месси: «Слова Лапорты о деньгах причинили мне боль»
«Я уже достиг одной из своих главных задач». Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру
Звездный форвард ПСЖ также высказался о церемонии награждения «Золотой мяч»
11:58
Лионель Месси / фото - ПСЖ
Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси высказался о том, когда планирует завершить свою карьеру, а также поделился мыслями о возможном завоевании седьмого «Золотого мяча». Слова Месси приводит портал Diario Sport.
«Будет необычайным событием выиграть еще один «Золотой мяч». Седьмой будет безумием! Но если нет, ничего страшного не произойдет. Я уже достиг одной из своих главных задач.
Уйду ли я из международного футбола после ЧМ-2022? Я не особо думал об этом. Я живу день за днем, год за годом. Я не знаю, что произойдет на чемпионате мира или после него, просто об этом не думаю».
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