«Черноморец» покинул ключевой голкипер
Якимив после ухода из «Черноморца» подумывает о переходе за границу
Хавбек пока не нашел себе новый клуб
24 июля 17:45
Андрей Якимив / фото - FootBoom
Бывший полузащитник «Черноморца» Андрей Якимив, покинувший клуб этим летом, рассказал о дальнейших планах на карьеру.
Почему твои пути с клубом разошлись? Твое решение?
«Думаю, ответ тут излишен. Не хочу об этом говорить».
Как оцениваешь проведенный в команде период?
«За себя говорить не хочу. Знаю, что могу лучше и хочу доказать это. А что касается команды, то она смогла выполнить поставленную задачу, несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась».
Самое яркое воспоминание – болельщики?
«Однозначно. Могу сравнить их с венгерскими фанатами команды, в которой играл до этого. Они тоже очень любят команду и яро ее поддерживают.
Но таких болельщиков, как в Одессе, я еще не встречал».
Какие планы теперь? Есть варианты продолжения карьеры?
«2-3 дня назад только прекратил сотрудничество с «Черноморцем». Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом.
Хочется, конечно, поиграть в УПЛ, но если будут варианты из-за границы – готов рассмотреть. Увидим, как все сложится».
Напомним, «Динамо» отправило в аренду в «Черноморец» уже 13-го игрока.
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