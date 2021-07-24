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Якимив после ухода из «Черноморца» подумывает о переходе за границу

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Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 17:45
Якимив после ухода из «Черноморца» подумывает о переходе за границу
Андрей Якимив / фото - FootBoom

Бывший полузащитник «Черноморца» Андрей Якимив, покинувший клуб этим летом, рассказал о дальнейших планах на карьеру.

Почему твои пути с клубом разошлись? Твое решение?

«Думаю, ответ тут излишен. Не хочу об этом говорить».

Как оцениваешь проведенный в команде период?

«За себя говорить не хочу. Знаю, что могу лучше и хочу доказать это. А что касается команды, то она смогла выполнить поставленную задачу, несмотря на все трудности, с которыми сталкивалась».

Самое яркое воспоминание – болельщики?

«Однозначно. Могу сравнить их с венгерскими фанатами команды, в которой играл до этого. Они тоже очень любят команду и яро ее поддерживают.

Но таких болельщиков, как в Одессе, я еще не встречал».

Какие планы теперь? Есть варианты продолжения карьеры?

«2-3 дня назад только прекратил сотрудничество с «Черноморцем». Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом.

Хочется, конечно, поиграть в УПЛ, но если будут варианты из-за границы – готов рассмотреть. Увидим, как все сложится».

Напомним, «Динамо» отправило в аренду в «Черноморец» уже 13-го игрока.

Источник: FootBoom Павел Харченко
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