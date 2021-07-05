Яковенко рассказал, почему закончил карьеру после ухода из «Динамо»

Игрок решил, что потерял нужные навыки

Александр Яковенко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Яковенко раскрыл причины раннего завершения карьеры в 2016 году:

«Многим обязан отцу, который всегда мне советовал учить английский язык, потому что он будет мне полезен в жизни. Благодаря этому у меня не было проблем с общением заграницей».

В конце карьеры вы вернулись в «Динамо».

«После всех трудностей это было непросто. Если не играешь почти год, не можешь показать все свои способности. В «Динамо» я провел полгода. Это приключение оказалось последним в моей карьере. У меня были несколько предложений и после, но я всегда был амбициозен. Не хотел переходить в клуб, где не мог ничего добиться. У меня сложилось впечатление, что после предыдущих проблем потерял некоторые свои навыки, поэтому решил закрыть эту главу».

За свою карьеру Яковенко успел поиграть в «Металлисте», «Генке», «Андерлехте», «Динамо» и даже «Фиорентине».

Игрок становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. Также брал с «Динамо» украинское чемпионство в 2016 году.

В начале 2017 года, после окончания контракта с «Динамо» хавбек стал свободным агентом, и после неудачного просмотра в «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС, решил завершить футбольную карьеру.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» перенесен на сентябрь.