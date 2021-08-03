Яремчук был гораздо ближе к немецкому клубу, нежели к «Бенфике»

Вопрос был лишь в цене

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук был ближе к трансферу в «Вольфсбург», нежели в «Бенфику», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, «Гент» и «Вольфсбург» не сошлись в цене, запрос бельгийского клуба по Яремчуку показался «волкам» слишком большим.

Напомним, «Бенфика» заплатила за Яремчука 17 миллионов евро. Яремчук будет выступать в новом клубе под 15-м номером.

Украинский форвард не попал в заявку «Бенфики» на первый матч квалификации ЛЧ против московского «Спартака».