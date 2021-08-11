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Яремчук дебютировал за «Бенфику» и поучаствовал в голе «Спартаку»

Украинец провел на поле 26 минут

Футбол Украинские легионеры
07:31
Яремчук дебютировал за «Бенфику» и поучаствовал в голе «Спартаку»
Роман Яремчук / Фото: Бенфика

В Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» в ответном матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла московский «Спартак» со счетом 2:0 и вышла в плей офф.

Отметим, что на 65-й минуте матча в составе «Бенфики» появился украинский новичок Роман Яремчук.

Украинец за отведенное ему время много открывался для партнеров и постоянно просил пасовать на него, но большинство партнеров первые 15 минут очень часто его игнорировали.

Звездный час Яремчука наступил в дополнительное время, когда он разыграл комбинацию с партнером и пробил по воротам. Мяч в том эпизоде после двойного рикошета влетел в ворота. Взятие ворот записали на игрока «Спартака» Жиго


Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Бенфика» – «Спартак» 2:0 (0:0, 2:0) Первый матч: 2:0

Голы: Жоау Мариу, 57, Жиго, 90 (авт.)

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 78), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 86), Вайгль, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 65).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Ломовицкий, Умяров (Крал, 65), Бакаев (Мирзов, 65), Понсе (Соболев, 81), Ларссон (Игнатов, 81).

Предупреждения: Отаменди, 16, Вайгль, 70 – Ломовицкий, 25, Ларссон, 68.

Карен Агабекян
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Теги

Роман Яремчук Спартак Москва Бенфика

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