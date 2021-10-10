Яремчук: «Честно, не планировали забить быстрый мяч в матче с Финляндией»
Яремчук – лучший игрок матча Финляндия – Украина по версии WhoScored
Форвард отметился голом и ассистом
08:11
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Авторитетный портал WhoScored поделился оценками за матч отбора чемпионата мира-2022 Финляндии и Украины (1:2).
В первой тройке расположились украинцы Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов. Форвард «Бенфики», который в матче забил и сделал результативную передачу, Яремчук получил 7,7 балла. Лучшим среди финнов стал автор гола Теему Пукки с оценкой 7,1.
Не стоит переоценивать победу сборной Украины над Финляндией.