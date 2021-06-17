Яремчук: «Матч с Македонией будет одним из самых сложных для сборной Украины»

Никто не недооценивает соперника

Роман Яремчук / фото - Zbirna 24

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал официальному сайту UEFA о настрое команды на матч с Северной Македонией, и об игре под руководством Андрея Шевченко:

«Думаю, это будет один из самых сложных матчей для сборной Украины. Многие недооценивают Северную Македонию, но мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре, действовать агрессивно, и только тогда мы возьмём очки. Игра под руководством Шевченко? Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт — это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом. Всё, что мне нужно, — просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы».

Свой первый матч македонцы, так же, как и наша национальная сборная, проиграли, поэтому это противостояние будет жизненно важным для обеих команд. Ведь проигрыш в этом матче фактически будет означать вылет из группы.

А в другом матче группы С между собой сойдутся Нидерланды и Австрия, которые имея победу в своем активе, будут сражаться за выход в плей-офф Евро-2020.

Матч сборной Украины с Северной Македонией состоится сегодня, в 16:00.

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