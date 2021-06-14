Сборная Украина за 4 минуты матча с Нидерландами забила столько же голов, сколько на двух предыдущих Евро
Яремчук: «Нам не должно быть стыдно за матч против Нидерландов»
Украина проиграла, но показала характер
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение от Нидерландов (2:3) в матче 1-го тура группового раунда Евро-2020.
«У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за наш матч против очень достойного соперника.
Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными».
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.