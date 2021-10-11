Пятов – о невызове Малиновского: «Я говорил с Петраковым об этом и сказал ему: «Если мы проиграем – получите по полной»
Яремчук: «Петраков – игрок матча с Финляндией»
Форвард сборной Украины отметил главного тренера
07:51
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Форвард сборной Украины Роман Яремчук назвал лучшего игрока в матче с Финляндией (2:1).
– Кто игрок матча? Яремчук?
– Петраков.
– Важная победа, приятно?
– Конечно. Соболь так выкладывался, что аж приводящую дернул. Восстановим его, пообщаемся.
– Едем в твой родной город – это преподносит?
– Да, конечно, ну а как?
Напомним, следующий матч Украина проведет против Боснии и Герцеговины во Львове 12 октября.
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