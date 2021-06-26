Яремчук получил травму, но вскоре должен вернуться в общую группу

Также шанс восстановиться к матчу со Швецией имеет Зубков

Роман Яремчук / Фото - Getty Images

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. В субботу, 26 июня, команда работала в тренажерном зале, провела теоретическое занятие и тренировку.

Индивидуально занимались нападающий Роман Яремчук и полузащитник Александр Зубков. Однако возвращение форварда в общую группу ожидается уже на следующий день.

Кроме того, имеет шанс восстановиться до 29 июня и хавбек. Именно тогда состоится поединок против шведов.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.