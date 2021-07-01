Яремчук: «После выхода в четвертьфинал Евро важно оставаться голодными»

Роман Яремчук / Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Слова форварда передает пресс-служба УАФ.

Сборная Украины уже выполнила задачу? Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецией, у нас максимальная концентрация на грядущей игре.

Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра – как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку в Риме. Когда мы играем против таких команд, как Англия, не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас.

Англия является фаворитом, но мы попробуем показать себя с лучшей стороны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это дает тебе в плане тактики и понимания игры. Матч против англичан - это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны.