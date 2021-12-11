Яремчук: «При Шевченко на нас смотрели, как на одну команду. С Петраковым все потерялось»

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал об изменениях при Александре Петракове после Андрея Шевченко.

Хотелось бы поехать в Катар. Очень сильно. Побывать на чемпионате мира… Ты можешь рассказывать детям, что играл на чемпионате мира по футболу. Потому что это мечта, мне кажется, каждого украинца. Когда мундиаль был в 2006 году, помню, я был ребенком, наблюдал за этими матчами. Это действительно кайф. То, что было на чемпионате Европы… И это чемпионат Европы. Я воображаю, что на чемпионате мира. Это совсем другой футбол. Это не Лига чемпионов даже. Очень отличается уровень организации, подхода, все лучшие футболисты, судьи, болельщики, трансляции. Площади во Львове, Киеве, Харькове. Люди живут этим, хочется ради этого жить.

Петраков — максималист, он живет этим. Умеет настроить команду, показывает, что он был на чемпионате мира U-20, я с ним был на чемпионате мира в Новой Зеландии. У него есть такая химия, он может донести футболистам свой стиль игры, за счет которого мы можем отправиться на чемпионат мира. И я думаю, что он — тот тренер, который сможет это сделать».