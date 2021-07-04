Яремчук: «Пытались играть против Англии в свой футбол»

Украина была разгромлена соперником

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении национальной команды от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тех, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось.

Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.



Напомним, уже известны обе пары полуфиналистов Евро-2020.