Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания 1:2 Окончен
22:00 Украина - Англия 0:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Яремчук: «Пытались играть против Англии в свой футбол»

Украина была разгромлена соперником
Футбол Евро-2020
07:50
Яремчук: «Пытались играть против Англии в свой футбол»
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении национальной команды от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тех, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось.

Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

Напомним, уже известны обе пары полуфиналистов Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Украина – Англия

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Футбол Евро-2020
09:59
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Футбол Евро-2020
09:53
Украина покинула Евро, определился второй финалист НБА, Хэмилтон продлил контракт с Mercedes. Главные новости за вчера
Главное за вчера Украина покинула Евро, определился второй финалист НБА, Хэмилтон продлил контракт с Mercedes. Главные новости за вчера
Другие
09:04
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Мнение
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Футбол Евро-2020
09:00
2
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Футбол Евро-2020
08:50
Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел на турнирах»
Хендерсон: «Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел на турнирах»
Футбол Евро-2020
08:16

Новости: Футбол

Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
Бущан: «Я очень сдружился с Пятовым на подготовительном сборе»
Евро-2020
10:23
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
В Европе
10:14
Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Семин: «Украина переоценила себя в матче с Англией»
Евро-2020
09:59
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Ребров: «Я бы не сказал, что мы играли против Англии плохо»
Евро-2020
09:53
Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании
Защитник «Шахтера» продолжит карьеру в Дании
Украинская Премьер-лига
09:36
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Оправдал доверие. Миколенко – лучший игрок матча с Англией по версии InStat
Сборная Украины
09:20
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Мнение
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали
Евро-2020
09:00
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Неплохой первый тайм и кошмарный второй. Как Англия вынесла Украину в четвертьфинале Евро-2020
Евро-2020
08:50
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
Определились обе полуфинальные пары Копа Америка
В мире
08:20
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости