Левченко выбрал основного форварда на Англию между Яремчуком и Довбыком
Яремчук: «Пытались играть против Англии в свой футбол»
Украина была разгромлена соперником
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о поражении национальной команды от Англии (0:4) в матче 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тех, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось.
Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.
Напомним, уже известны обе пары полуфиналистов Евро-2020.
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