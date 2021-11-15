Яремчук: «Португальская лига – тяжелая, потому что против тебя у ворот стоят 10 защитников»
Яремчук: «Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан»
Украинец мог перейти в итальянский клуб
18:18
Роман Яремчук / фото - УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал интерес «Милана» к нему:
«Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан». Моя мечта на данный момент — как можно скорее адаптироваться в «Бенфике» и показывать свой лучший футбол».
Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в покупке украинского нападающего, так как испытывает проблемы с центральными форвардами.
Также в сети была информация, что «орлы» смогут отпустить Яремчука не меньше чем за 25 миллионов евро. Сами лиссабонцы купили его у «Гента» за 17 миллионов.
Напомним, Яремчук рассказал, почему португальская лига является сложной.
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