Яремчук: «Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан»

Украинец мог перейти в итальянский клуб

Роман Яремчук / фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал интерес «Милана» к нему:

«Сейчас у меня нет такой мечты, как играть за «Милан». Моя мечта на данный момент — как можно скорее адаптироваться в «Бенфике» и показывать свой лучший футбол».

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в покупке украинского нападающего, так как испытывает проблемы с центральными форвардами.

Также в сети была информация, что «орлы» смогут отпустить Яремчука не меньше чем за 25 миллионов евро. Сами лиссабонцы купили его у «Гента» за 17 миллионов.

Напомним, Яремчук рассказал, почему португальская лига является сложной.