Яремчук тепло поблагодарил «Гент»

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Украинский форвард Роман Яремчук, накануне ставший игроком «Бенфики», на своей странице в Instagram поблагодарил свой бывший клуб:

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе, – за победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее.

Я многому у вас научился. Именно будучи в «Генте», меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате».