Яремчук тепло поблагодарил «Гент»
Украинский форвард Роман Яремчук, накануне ставший игроком «Бенфики», на своей странице в Instagram поблагодарил свой бывший клуб:
«Уважаемые болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в «Генте».
Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе, – за победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее.
Я многому у вас научился. Именно будучи в «Генте», меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.
Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате».
Португальский клуб выплатил за нападающего 17 миллионов евро и подписал с ним контракт до 2026 года.
Поспособствовал этому трансферу лично Андрей Шевченко. Яремчук рассказал, как наставник подтолкнул его к переходу в стан «орлов».
Напомним, украинский форвард не поехал с «Бенфикой» в Москву на матч ЛЧ.