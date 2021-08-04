Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован

Яремчук тепло поблагодарил «Гент»

Форвард провел в Бельгии четыре года
Футбол Украинские легионеры
4 августа 15:19
Яремчук тепло поблагодарил «Гент»
Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Украинский форвард Роман Яремчук, накануне ставший игроком «Бенфики», на своей странице в Instagram поблагодарил свой бывший клуб:

«Уважаемые болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в «Генте».

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе, – за победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее.

Я многому у вас научился. Именно будучи в «Генте», меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате».

Португальский клуб выплатил за нападающего 17 миллионов евро и подписал с ним контракт до 2026 года.

Поспособствовал этому трансферу лично Андрей Шевченко. Яремчук рассказал, как наставник подтолкнул его к переходу в стан «орлов».

Напомним, украинский форвард не поехал с «Бенфикой» в Москву на матч ЛЧ.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Гент Бенфика

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:33
Безус – в заявке «Гента» на еврокубковый матч
Безус – в заявке «Гента» на еврокубковый матч
Футбол Украинские легионеры
07:50
Наставник «Гента»: «На замену Яремчуку нам нужен Левандовски»
Наставник «Гента»: «На замену Яремчуку нам нужен Левандовски»
Футбол Украинские легионеры
07:27
Шанс на скорый дебют? Конкурент Яремчука получил травму в матче со «Спартаком»
Шанс на скорый дебют? Конкурент Яремчука получил травму в матче со «Спартаком»
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 22:33
Клуб Яремчука стремится в ЛЧ. «Бенфика» уверенно переиграла «Спартак»
Клуб Яремчука стремится в ЛЧ. «Бенфика» уверенно переиграла «Спартак»
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 21:52
Лига чемпионов. «Спартак» проиграл дома «Бенфике». Как это было
Лига чемпионов. «Спартак» проиграл дома «Бенфике». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 21:50

Новости: Футбол

Месси вернулся в Барселону
Месси вернулся в Барселону
Примерa (Испания)
11:10
Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Украинская Премьер-лига
10:25
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Лига чемпионов UEFA
10:12
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Лига конференций UEFA
09:51
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Лига конференций UEFA
09:29
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Украинская Премьер-лига
09:15
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
08:17
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости