Яремчук: «У нас есть цель – вернуть еврокубки на наш стадион»

Роман Яремчук / Фото: kaagent.be

Форвард «Гента» Роман Яремчук прокомментировал пресс-службе клуба результат матча плей-офф чемпионата Бельгии со «Стандардом», в котором украинец отметился взятием ворот:



Матч с «Мехеленом» обещает быть непростым. Первый тайм в первом матче был тяжелым. В «Мехелене» много опытных игроков, и у них сильная полузащита, но это не должно нас останавливать. Сейчас важно отдохнуть и восстановить силы. Если мы начнем с хорошей организации и правильного отношения, все возможно. Мы просто должны сделать свою работу и добиться поставленной цели.