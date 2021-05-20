Яремчук забил 20-й мяч в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне
Яремчук: «У нас есть цель – вернуть еврокубки на наш стадион»
Форвард «Гента» забил в ворота «Стандарда»
Роман Яремчук / Фото: kaagent.be
Форвард «Гента» Роман Яремчук прокомментировал пресс-службе клуба результат матча плей-офф чемпионата Бельгии со «Стандардом», в котором украинец отметился взятием ворот:
Я забиваю не ради рекордов. У всех нас есть общая цель. Сотрудники, игроки и болельщики – все хотят вернуть еврокубки на наш стадион. Мой сегодняший гол приблизил нас к желаемому, но еще не все решено.
Матч с «Мехеленом» обещает быть непростым. Первый тайм в первом матче был тяжелым. В «Мехелене» много опытных игроков, и у них сильная полузащита, но это не должно нас останавливать. Сейчас важно отдохнуть и восстановить силы. Если мы начнем с хорошей организации и правильного отношения, все возможно. Мы просто должны сделать свою работу и добиться поставленной цели.
Напомним, что в первом матче плей-офф с «Мехеленом» (2:2) Яремчук забил.
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