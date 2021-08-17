Яремчук – в команде недели второго тура чемпионата Португалии

Украинец получил среднюю оценку в символической сборной

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

«Бенфика» уверенно переиграла «Ароку» в матче второго тура чемпионата Португалии (2:0). Встреча стала дебютной в первенстве для нападающего «орлов» Романа Яремчука.

Кроме того, игра выдалась результативной для украинца. Он отличился голом и результативной передачей. Также на нем игрок соперника заработал удаление.

Статистический портал SofaScore оценил действия форварда в 8.1 балла. Они позволили игроку попасть в команду второго тура по версии ресурса.

Ранее бывший тренер «Гента» Ив Вандерхаге заявил, что Яремчук готов «взорваться» в Португалии.