Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Иван Яремчук высказался о возвращении Руслана Малиновского в сборную Украины.

— Считаю, что этот ключевой игрок сможет помочь нашей национальной команде. Как можно исключать из сборной футболиста, который играет в одном из топовых чемпионатов, является ведущим в своем клубе и забивает мячи? Не понимаю. В возникшей ситуации футболист и Александр Петраков должны были прийти к взаимопониманию еще раньше, ведь Малиновский – лицо сборной. Обе стороны настроены на достижение результата и объединены общей целью. Всегда ведь можно по-мужски договориться, простить друг друга и пожать руки. И если уже известно о том, что Руслан Малиновский будет вызван в сборную на ноябрьские матчи с Болгарией и Боснией – значит, имевшие место разногласия уже в прошлом и стороны пришли к соглашению. Как говорится, лучше позже, чем никогда. От этого, уверен, для нашей сборной будет польза. Теперь все зависит от самого Малиновского. Важно, чтобы он вернулся и помог команде в суперважном матче с Боснией.