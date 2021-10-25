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Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»

Хавбек вернется в национальную команду
Футбол Сборная Украины
15:52
Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»
Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Иван Яремчук высказался о возвращении Руслана Малиновского в сборную Украины.

— Как отреагировали на новость о предстоящем возвращении Руслана Малиновского в сборную Украины?

— Считаю, что этот ключевой игрок сможет помочь нашей национальной команде. Как можно исключать из сборной футболиста, который играет в одном из топовых чемпионатов, является ведущим в своем клубе и забивает мячи? Не понимаю. В возникшей ситуации футболист и Александр Петраков должны были прийти к взаимопониманию еще раньше, ведь Малиновский – лицо сборной. Обе стороны настроены на достижение результата и объединены общей целью. Всегда ведь можно по-мужски договориться, простить друг друга и пожать руки. И если уже известно о том, что Руслан Малиновский будет вызван в сборную на ноябрьские матчи с Болгарией и Боснией – значит, имевшие место разногласия уже в прошлом и стороны пришли к соглашению. Как говорится, лучше позже, чем никогда. От этого, уверен, для нашей сборной будет польза. Теперь все зависит от самого Малиновского. Важно, чтобы он вернулся и помог команде в суперважном матче с Боснией.


Ранее сообщалось, что между Малиновским и Александром Петраковым не было конфликта.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Руслан Малиновский Александр Петраков

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