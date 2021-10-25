Между Петраковым и Малиновским не было конфликта

Игрок первым позвонил тренеру

Фото: УАФ

Между и.о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и полузащитником Русланом Малиновским не было конфликта.

Сообщается, что критических разногласий между ними не было. Оба созвонились и переговорили между собой. Ожидается, что хавбек будет вызван в сборную Украины на ноябрьские матчи.

Также сообщается, что Малиновский первым позвонил Петракову. А вот президент УАФ Андрей Павелко к примирению отношения не имел.

Также в сборную может быть вызван полузащитник «Динамо» Денис Гармаш. Накануне, он забил очередной мяч в сезоне.

Украина 11 ноября сыграет против Болгарии, а 13 – против Боснии и Герцеговины.