Яремчук вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Украины

Форвард сравнял счет в матче с Нидерландами

Роман Яремчук / Фото - УАФ

Сборная Украины уступила в стартовом поединке Евро-2020 против Нидерландов (2:3). По ходу игры счет удалось сравнять нападающему Роману Яремчуку.

Гол форварда стал уже девятым в 25 встречах за «сине-желтых». Таким образом, игрок вышел на восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории команды, сообщает пресс-служба УАФ. По данному показателю представитель «Гента» догнал Андрея Воробея и Андрея Гусина.

Автор еще одного забитого мяча, Андрей Ярмоленко, имеет в активе 41 гол. Лидером остается нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко (48).

Также футболист и наставник сравнялись в исторической статистике по «гол + пас».