Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Яремчук вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины

Форвард опередил автора легендарного победного гола в ворота Англии
Футбол Сборная Украины
13 октября 21:49
Яремчук вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины
Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук своим голом принес победу команде в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1). Этот мяч помог форварду подняться в списке бомбардиров «сине-желтых».

Так, представитель «Бенфики» поднялся уже на шестую строчку исторического рейтинга с 12 результативными ударами. По дополнительным показателям он обошел Сергея Назаренкоавтора победного гола в ворота Англии в квалификации на ЧМ-2010.

Яремчук успел достичь данной отметки за 34 матча. Эск-хавбеку «сине-желтых» она покорилась за 56 встреч.

Напомним, вингер Андрей Ярмоленко на четыре гола приблизился к Андрею Шевченко.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Сергей Назаренко сборная Финляндии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
Футбол Сборная Украины
13 октября 22:09
Заваров: «Дешам выставит резервный состав в игре с Финляндией»
Заваров: «Дешам выставит резервный состав в игре с Финляндией»
Футбол Сборная Украины
13 октября 17:47
Украина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе
Тема дня
Украина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе
Футбол Чемпионат мира по футболу
13 октября 00:47
5
Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии
Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 октября 22:52
Финляндия переиграла Казахстан на выезде и сравнялась с Украиной по очкам
Финляндия переиграла Казахстан на выезде и сравнялась с Украиной по очкам
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 октября 20:44
Олейник: «Когда Финляндия проигрывала Украине, то фанаты не очень гнали свою команду вперед»
Олейник: «Когда Финляндия проигрывала Украине, то фанаты не очень гнали свою команду вперед»
Футбол Чемпионат мира по футболу
12 октября 18:56

Новости: Футбол

Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Сборная Украины
13 октября 23:00
Лингард: «Моуриньо не любил, когда кто-то получает травму. Он и слышать об этом не хотел»
Лингард: «Моуриньо не любил, когда кто-то получает травму. Он и слышать об этом не хотел»
Премьер-Лига (Англия)
13 октября 22:56
Коваленко тренировался в общей группе «Специи» впервые после травмы
Коваленко тренировался в общей группе «Специи» впервые после травмы
Украинские легионеры
13 октября 22:47
Экс-форвард «Динамо»: «На данный момент Ахметов сильнее Суркиса как президент»
Экс-форвард «Динамо»: «На данный момент Ахметов сильнее Суркиса как президент»
Украинская Премьер-лига
13 октября 22:34
Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу «Шахтера» к матчу с «Зарей»
Исмаили и Фернандо вернулись в общую группу «Шахтера» к матчу с «Зарей»
Украинская Премьер-лига
13 октября 22:11
Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
Канадцы оценили. Яремчук – в команде недели FIFA 22
Сборная Украины
13 октября 22:09
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Павелко ушел от ответа на вопрос о приглашении Реброва в сборную Украины
Сборная Украины
13 октября 22:03
Яремчук вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины
Яремчук вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины
Сборная Украины
13 октября 21:49
Заваров – о шести ничьих Украины в отборе: «Дело в тактике «лишь бы не проиграть»
Заваров – о шести ничьих Украины в отборе: «Дело в тактике «лишь бы не проиграть»
Сборная Украины
13 октября 21:25
Все новости

Популярные новости

Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00