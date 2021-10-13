Яремчук: «Петраков – игрок матча с Финляндией»
Яремчук вплотную приблизился к топ-5 бомбардиров сборной Украины
Форвард опередил автора легендарного победного гола в ворота Англии
13 октября 21:49
Фото - УАФ
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук своим голом принес победу команде в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии (2:1). Этот мяч помог форварду подняться в списке бомбардиров «сине-желтых».
Так, представитель «Бенфики» поднялся уже на шестую строчку исторического рейтинга с 12 результативными ударами. По дополнительным показателям он обошел Сергея Назаренко – автора победного гола в ворота Англии в квалификации на ЧМ-2010.
Яремчук успел достичь данной отметки за 34 матча. Эск-хавбеку «сине-желтых» она покорилась за 56 встреч.
Напомним, вингер Андрей Ярмоленко на четыре гола приблизился к Андрею Шевченко.
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