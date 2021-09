Яремчука признали лучшим игроком матча с «Викторией Гимарайнш»

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче седьмого тура португальской лиги «Бенфика» уверенно переиграла «Викторию Гимарайнш».

Героем встречи стал украинец Роман Яремчук, который забил дубль в составе «орлов».

