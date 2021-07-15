Ярмаш назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020
Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш оценил игру национальной команды на Евро-2020.
— Если сложить все в комплексе, то на четыре с плюсом. Конечно, хотелось лучшего качества действий от нашей команды, ведь все знают, как сборная Андрея Шевченко может играть. К сожалению, на Евро в этом плане не все удалось. Тем не менее результат стоит особняком. А он лучший за всю историю нашего футбола. Выход в четвертьфинал чемпионата Европы — это солидный показатель.
Понравилось, что за пять матчей на турнире сборная Украины не боялась меняться, играть по разным тактическим схемам. Было немало хороших наигранных комбинаций. А огорчило, что не было желания или сил что-то изменить в игре с Англией. Тренерская установка выполнялась, но не было реакции на пропущенные мячи.
— Нужно ли было больше доверять запасным?
— Да. Если говорить о поединке с англичанами, потерялась бы структура игры, но молодые и озорные ребята могли бы внести какое-то желание, рвение проявить себя, добавить азарта и хоть как-то повлиять на ход событий на поле. Но это я сужу со стороны, не зная как все было на самом деле, как все происходило внутри.
— Назови тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире?
— Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).
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