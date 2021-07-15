Ярмаш назвал тройку лучших игроков сборной Украины на Евро-2020

Григорий Ярмаш / Фото: УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш оценил игру национальной команды на Евро-2020.

Понравилось, что за пять матчей на турнире сборная Украины не боялась меняться, играть по разным тактическим схемам. Было немало хороших наигранных комбинаций. А огорчило, что не было желания или сил что-то изменить в игре с Англией. Тренерская установка выполнялась, но не было реакции на пропущенные мячи.

— Нужно ли было больше доверять запасным?

— Да. Если говорить о поединке с англичанами, потерялась бы структура игры, но молодые и озорные ребята могли бы внести какое-то желание, рвение проявить себя, добавить азарта и хоть как-то повлиять на ход событий на поле. Но это я сужу со стороны, не зная как все было на самом деле, как все происходило внутри.

— Назови тройку лучших футболистов сборной Украины на турнире?

— Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко