Ярмоленко: «Если быть откровенными, то мы не наиграли на победу»

Очередная ничья для украинской команды

Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал ничью в матче отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (1:1):

«Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там. Босния показала хорошую игру. Это хорошая команда, в которой есть много хороших футболистов, которые играют в хороших командах. Как мне кажется, ничейный результат – то, на что наиграли обе команды».

Ваш гол – идеальная работа атаки?

«Хороший командный гол. Большая заслуга Цыганкова в голе. Вся команда молодцы. Бились, старались. Но, как мне кажется, нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру, играть на своих сильных качествах».

Вас признали лучшим игроком матча. Как принимаете эту награду?

«Я уже говорил, что индивидуальные награды – это хорошо. Спасибо всем болельщикам, которые пришли при не лучшей погоде нас поддержать. И всем болельщикам, которые смотрели дома у телевизоров. Но для меня самое главное – результат команды. Сегодня его нет. Поэтому немного расстроен».

Эта ничья стала в квалификации для Украины уже шестой. Еще один раз «сине-желтые» одержали победу – выиграли Финляндию в предыдущей встрече.

У подопечных Петракова еще сохраняются хорошие шансы на выход в плей-офф отбора. Все возможные расклады в нашей группе.