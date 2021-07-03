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Ярмоленко и Яремчук – самые вероятные авторы голов в ворота Англии

Онлайн трансляцию матч Украины против сборной «трех львов» смотрите на XSPORT
Футбол Сборная Украины
16:35
Ярмоленко и Яремчук – самые вероятные авторы голов в ворота Англии
Ярмоленко и Яремчук / Фото: Getty Images

Букмекеры оценили шансы отдельных игроков сборной Украины забить в ворота Англии в заключительном четвертьфинальном матче Евро-2020.

Лучшие шансы среди украинцев огорчить англичан имеют нападающий Роман Яремчук и полузащитник, который также может сыграть на позиции форварда, Андрей Ярмоленко. Возможность данного исхода оценивается в коэффициент 5,5.

Ярмоленко и Яремчук – лучшие бомбардиры Украины на этом Евро. На счету обоих по 3 мяча.

В то же время, букмекеры практически уверены, что за сборную Англию обязательно отличиться Гарри Кейн (коэффициент 1,94), хотя он на чемпионате Европы еще не забивал.

Матч Украина – Англия состоится в рамках четвертьфинал Евро-2020 3 июля в Риме. Начало – в 22:00. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн трансляцией встречи. Также на XSPORT.ua доступна видео трансляция матча.



Сергей Остапенко
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Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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