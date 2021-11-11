Ярмоленко: «Когда надеваешь футболку сборной Украины – товарищеских игр нет»

Андрей Ярмоленко / Фото: Eurosport

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о грядущем матче с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Когда завтра придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к Боснии, поэтому будем выкладываться на все 100%. Каждый футболист хочет играть и доказывать главному тренеру, что он игрок основного состава».