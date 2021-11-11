Сборная Украины в домашнем матче с Болгарией сыграет в выездной форме
Ярмоленко: «Когда надеваешь футболку сборной Украины – товарищеских игр нет»
Лидер национальной команды – о грядущей встрече с Болгарией
11:38
Андрей Ярмоленко / Фото: Eurosport
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о грядущем матче с Болгарией. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Все говорят только про Боснию. Где-то и игроки думают и знают, насколько важна эта игра. Я уже много раз говорил, что когда ты надеваешь футболку национальной сборной, то нет товарищеских матчей.
Когда завтра придут болельщики на стадион, я уверен, что их будет много. Большое количество людей будет смотреть нас по телевизору. Всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.
Товарищеских игр нет. Все понимают, что через матч с Болгарией мы должны подготовиться к Боснии, поэтому будем выкладываться на все 100%. Каждый футболист хочет играть и доказывать главному тренеру, что он игрок основного состава».
Уже известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией, там есть сюрпризы.
Матч Украина – Болгария начнется в 19:30.
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