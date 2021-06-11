Ярмоленко: «Не имеем права подвести наших болельщиков»

Хавбек готов вести за собой сборную

Андрей Ярмоленко - фото - Eurosport

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:

«Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем права подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум».

Свой первый матч в рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов уже в это воскресенье.

Посмотреть трансляцию матча можно будет на нашем сайте.

Напомним, Ярмоленко может перебраться в чемпионат Турции.