«Галатасарай» рассчитывает подписать Ярмоленко
Ярмоленко: «Не имеем права подвести наших болельщиков»
Хавбек готов вести за собой сборную
Андрей Ярмоленко - фото - Eurosport
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата Европы:
«Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем права подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум».
Свой первый матч в рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов уже в это воскресенье.
Посмотреть трансляцию матча можно будет на нашем сайте.
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