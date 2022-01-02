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Ярмоленко не сыграл в победном матче «Вест Хэма» в 21 туре АПЛ

Лондонцы справились с «Кристал Пэлас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:26
Ярмоленко не сыграл в победном матче «Вест Хэма» в 21 туре АПЛ
Фото: twitter.com/WestHam

«Вест Хэм» в матче 21 тура АПЛ на выезде сумел удержать победу над «Кристал Пэлас».

Гости уверенно вели по итогам первых 45 минут. Дубль оформил Лансини. Впрочем, во втором тайме гости остановились и играли на удержание.

Этим едва не воспользовались хозяева, однако отыграть два мяча им удалось лишь в конце матча, но сделать счет равным времени не хватило. Андрей Ярмоленко в матче так и не сыграл.

«Вест Хэм» идет 5-м в АПЛ.

АПЛ. 21-й тур:

«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм» 2:3

Голы: Эдуар, 83, Олисе, 90 – Антонио, 22, Лансини, 25, 45 (пен.)

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Миливоевич (Матета, 60), Хьюз (Ридевалд, 75), Шлупп, Айю, Бентеке (Олисе, 68), Эдуар.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон (Масуаку, 46), Боуэн, Бенрахма (Влашич, 71), Лансини (Нобл, 89), Райс, Соучек, Антонио.

Андрей Усмонов
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