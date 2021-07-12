Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»

Полузащитник вспомнил о переходе в лондонский клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:30
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от трех лет проведенных в клубе.

Три года назад украинец присоединился к лондонцам, на что отреагировал в своем Instagram.

«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!»

Накануне сообщалось, что Ярмоленко покинет «Вест Хэм». Он ведет переговоры с «Фенербахче».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вест Хэм Андрей Ярмоленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:22
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июля 19:29
2
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Назван лучший игрок сборной Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
9 июля 11:47
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Клуб Ярмоленко продал бразильца за 3 миллиона евро, заплатив за него три года назад 50 миллионов
Футбол Серия А (Италия)
8 июля 12:33
Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ
Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ
Футбол Сборная Украины
7 июля 19:59
Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко
Яремчук может стать одноклубником Ярмоленко
Футбол Евро-2020
6 июля 19:42

Новости: Футбол

«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
«Бавария» готовит 80 миллионов евро за одного из героев финала Евро-2020
Бундеслига (Германия)
18:12
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Ковалец: «Плюсов у сборной Украины на Евро-2020 было больше, чем минусов»
Сборная Украины
17:52
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
«Аталанта» будет выплачивать часть зарплаты Коваленко в «Эмполи»
Серия А (Италия)
17:45
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Кейн: «Зашли так далеко на Евро… Это еще не конец»
Евро-2020
17:26
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Раззабивались на славу. Евро-2020 стал самым результативным чемпионатом Европы
Евро-2020
17:16
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Тренер «Колоса»: «Антюх заслужил играть в «Динамо»»
Украинская Премьер-лига
17:10
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Ковалец: «Матчи выигрывает атака, а турниры – оборона»
Евро-2020
16:54
Пока без «Динамо». Известен календарь 1-го тура УПЛ
Пока без «Динамо». Известен календарь 1-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига
16:45
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Премьер-Лига (Англия)
16:30
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
61
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
3
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
33
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Все новости