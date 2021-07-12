Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»

Полузащитник вспомнил о переходе в лондонский клуб

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от трех лет проведенных в клубе.

Три года назад украинец присоединился к лондонцам, на что отреагировал в своем Instagram.

«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!»

Накануне сообщалось, что Ярмоленко покинет «Вест Хэм». Он ведет переговоры с «Фенербахче».