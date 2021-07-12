«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Полузащитник вспомнил о переходе в лондонский клуб
16:30
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями от трех лет проведенных в клубе.
Три года назад украинец присоединился к лондонцам, на что отреагировал в своем Instagram.
«Три года назад я стал игроком «Вест Хэма»! Горжусь быть частью команды!»
Накануне сообщалось, что Ярмоленко покинет «Вест Хэм». Он ведет переговоры с «Фенербахче».
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