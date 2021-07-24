Ярмоленко обошел Шовковского по числу матчей в роли капитана сборной

Лидирует в рейтинге нынешний наставник национальной команды

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко пять раз на Евро-2020 выводил команду на поле с капитанской повязкой. Это помогло ему подняться в соответствующем историческом рейтинге «сине-желтых», сообщает пресс-служба УАФ.

Так, представитель английского «Вест Хэма» обошел двух экс-игроков национальной команды по общему числу матчей в данной роли. На его счету 13 поединков. У Юрия Калитвинцева и Александра Шовковского – по 12 игр.

Безоговорочным лидером остается нынешний наставник сборной Андрей Шевченко (58). В тройку также вошли Анатолий Тимощук (42) и Олег Лужный (39).