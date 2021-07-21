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Ярмоленко вошел в десятку лучших игроков Евро-2020 по важному показателю

Лидер рейтинга может удивить
Футбол Сборная Украины
21 июля 16:19
Ярмоленко вошел в десятку лучших игроков Евро-2020 по важному показателю
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в десятку лучших ассистентов Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Представитель английского «Вест Хэма» записал на свой счет две результативные передачи. И лишь пятеро футболистов сумели опередить его по данному показателю.

Лучшим стал полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер – 4 голевых паса. По три ассиста имеют Дани Ольмо (Испания), Люк Шоу (Англия), Марко Верратти (Италия) и Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания).

Напомним, Швейцария так же, как и Украина, покинула турнир на стадии четвертьфинала.

Сергей Стаднюк
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Андрей Ярмоленко

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