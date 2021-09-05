Ярмоленко провел юбилейный 30-й матч в отборах на ЧМ
Ярмоленко получил футболку сборной Украины с уникальным номером
Футболист провел 100 матчей за команду
5 сентября 21:05
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images
Домашний матч отбора на ЧМ-2022 против Франции стал 100-м для капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Глава УАФ Андрей Павелко и и.о. тренера сборной Александр Петраков вручили 31-летнему вингеру футболку главной команды страны с 100-м номером.
Напомним, матч в Киеве завершился со счетом 1:1.
Другой полузащитник ранее обратился к болельщикам после игры.
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