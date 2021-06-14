Ярмоленко: «Понимаешь, что сыграл плохо, а тебя полощат везде»

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал в эфире «Вацко Live» как менялось его восприятие критики со стороны болельщиков и прессы.

Хотя казалось, наоборот, должны поддерживать: свой украинский парень, молодой, играет. Возможно, именно поэтому я и не даю много интервью или не очень иду на общение. Возможно, какой-то осадочек остался.

Неприятно, когда родители читали эти новости, жена. Вижу, что они переживают, но не говорят мне. Неприятный момент, но это послужило стимулом работать и становиться лучше. Прошел тот период 19 – 20 лет, когда полоскали. Прожил все и этот опыт помогает в этом.

Понимаю, что некоторые люди не разбираются в футболе, некоторым может не нравится мое лицо. Самый главный критик для себя – я сам. Мне не нужно смотреть никакие статистические данные, или чтобы мне сказал главный тренер. Сам прекрасно понимаю, когда я сыграл хорошо, когда – нормально, когда – плохо.

Понимал, что три матча на Евро-2016 я сыграл отвратительно и очень переживал по этому поводу. Плюс, огромная критика, которая вылилась на меня и на нас. Заслуженная критика. Тогда не было настроения ни в какой отпуск ехать, не хотел ни с кем видеться. Хотелось перезагрузиться, побыть с близкими людьми.