Ярмоленко: «У меня был шок, когда узнал о том, что Луческу возглавил «Динамо»

Андрей Ярмоленко / Фото: УАФ

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» прокомментировал назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера «Динамо».

Как я к этому отношусь? За год человек выиграл 3 трофея, достаточно неплохо сыграли в еврокубках. Я считаю, что Суркисы сделали правильно. Луческу – это тот человек, который умеет работать с молодыми футболистами. Я вижу, как они буквально за этот короткий промежуток времени выросли как футболисты. Я постоянно с Сидорчуком разговариваю. Мне интересно, какие тренировки, как он разбирает соперника. Это – топ. То, что Луческу – топ-тренер, это однозначно. Человеку 75 лет, но то, как мне рассказывают, как он работает – это вообще.

У меня всегда отношение к нему было как к сопернику, как к противнику, потому что он был главным тренером «Шахтера». Но это вызывает только уважение – человеку 75 лет, а он куда-то летит и просит нарезки с игрой какого-то футболиста, за которым следит клуб. Хочет, чтобы ему сделали видео из последних 10 матчей только этого конкретного игрока. Я даже не знаю имя и фамилию этого игрока, но вот Луческу просто хочет на него посмотреть. Это фантастика.

С другой стороны, я понимаю болельщиков «Динамо», к которым с огромным уважением отношусь. Понимаю, что для них это значит, но, наверное, то, что они сделали в матче Кубка Украины с «Агробизнесом», когда встали за скамейкой запасных и кричали оскорбительные слова в адрес Луческу – так делать нельзя, это неправильно.

Нужно уважать возраст. Человеку 75 лет, оскорблять его матом – это не очень красиво. Но я понимаю болельщиков. Когда Луческу только пришел, у меня тоже был шок, как у болельщика «Динамо». Но спустя год я рад, что он возглавил эту команду. Мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок. Что еще нужно?».