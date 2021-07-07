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Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ

Зинченко сравнялся с Шевченко, Сидорчук догнал Милевского
Футбол Сборная Украины
19:59
Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ
Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020 на стадии четвертьфинала. Матч против Англии (0:4) позволил вингеру Андрею Ярмоленко улучшить свое же достижение.

Для футболиста поединок стал уже 11-м в футболке национальной команды в финальных частях международных форумов. 31-летний игрок выступал на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

Хавбек «сине-желтых» Александр Зинченко сумел сравняться с Андреем Шевченко и Олегом Гусевым – по 8 поединков. Сергей Сидорчук догнал по данному показателю Артема Милевского – по 7 игр.

Ранее стало известно, что Ярмоленко находится в шаге от сотни проведенных матчей за сборную Украины.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Ярмоленко Анатолий Тимощук Олег Гусев Андрей Шевченко Александр Зинченко

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