Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ

Зинченко сравнялся с Шевченко, Сидорчук догнал Милевского

Андрей Ярмоленко / Фото - УАФ

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020 на стадии четвертьфинала. Матч против Англии (0:4) позволил вингеру Андрею Ярмоленко улучшить свое же достижение.

Для футболиста поединок стал уже 11-м в футболке национальной команды в финальных частях международных форумов. 31-летний игрок выступал на Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020.

Хавбек «сине-желтых» Александр Зинченко сумел сравняться с Андреем Шевченко и Олегом Гусевым – по 8 поединков. Сергей Сидорчук догнал по данному показателю Артема Милевского – по 7 игр.