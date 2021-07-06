Ярмоленко в шаге от сотни проведенных матчей за сборную Украины

Лишь три футболиста сумели достичь данной отметки

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Сборная Украины уступила Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 (4:0). Участие в данном поединке приблизило вингера Андрея Ярмоленко к солидной отметке проведенных игр за «сине-желтых».

Как сообщает пресс-служба УАФ, на счету футболиста уже 99 таких встреч. По данному показателю он вплотную приблизился к нынешнему тренеру «молодежки» Руслану Ротаню (100).

Лидером по-прежнему остается Анатолий Тимощук (144). На второй строчке в списке расположился Андрей Шевченко, на данный момент занимающий пост главного тренера команды.

Из-за травмы матч с Англией пропустил полузащитник Руслан Малиновский. Таким образом, представителя «Аталанты» сумели догнать Николай Матвиенко и Сергей Сидорчук – по 41 поединку.