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Ярмоленко в шаге от сотни проведенных матчей за сборную Украины

Лишь три футболиста сумели достичь данной отметки
Футбол Сборная Украины
08:44
Ярмоленко в шаге от сотни проведенных матчей за сборную Украины
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

Сборная Украины уступила Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 (4:0). Участие в данном поединке приблизило вингера Андрея Ярмоленко к солидной отметке проведенных игр за «сине-желтых».

Как сообщает пресс-служба УАФ, на счету футболиста уже 99 таких встреч. По данному показателю он вплотную приблизился к нынешнему тренеру «молодежки» Руслану Ротаню (100).

Лидером по-прежнему остается Анатолий Тимощук (144). На второй строчке в списке расположился Андрей Шевченко, на данный момент занимающий пост главного тренера команды.

Из-за травмы матч с Англией пропустил полузащитник Руслан Малиновский. Таким образом, представителя «Аталанты» сумели догнать Николай Матвиенко и Сергей Сидорчук – по 41 поединку.

Ранее стали известны новые подробности об операции Малиновского.
Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Ярмоленко Украина – Англия Сергей Сидорчук Николай Матвиенко Руслан Малиновский

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