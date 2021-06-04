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Ярмоленко – в топ-5 игроков Евро-2020 по голам за свою сборную

На счету украинца 38 забитых мячей
Футбол Сборная Украины
17:42
Ярмоленко – в топ-5 игроков Евро-2020 по голам за свою сборную
Андрей Ярмоленко / фото - Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 38 мячей за 92 матча в составе национальной команды. Столько же голов на счету Томаса Мюллера из сборной Германии.

Оба футболиста находятся в топ-5 по этому показателю среди команд-участниц грядущего Евро-2020.

Возглавляет данный рейтинг Криштиану Роналду, у которого на счету 103 гола. За ним идут Роберт Левандовски (66), Ромелу Лукаку (59) и Оливье Жиру (44).

На товарищеский матч против Северной Ирландии хавбек вышел с капитанской повязкой. Своей игрой Ярмоленко остался неудовлетворен.

 

Антон Кривенко
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Теги

Андрей Ярмоленко Томас Мюллер

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