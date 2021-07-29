Ярмоленко вернулся к тренировкам с «Вест Хэмом»

Отпуск украинца завершен

Андрей Ярмоленко / фото - GettyImages

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вернулся в расположение «Вест Хэма», закончив свой отпуск после Евро-2020.

На крупном форуме вингер в качестве капитана дошел со сборной Украины до 1/4 турнира, где уступил лишь будущим финалистам – сборной Англии.

Помимо украинца, к тренировкам с командой вернулись еще одни четвертьфиналисты чемпионата Европы – игроки сборной Чехии Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

Ранее в СМИ были слухи, что Андрей покинет клуб и переедет в Турцию, но агент игрока быстро их опроверг.

Тем не менее, «молотобойцы» не прочь продать украинца и хотят выручить за него очень небольшую сумму.

В минувшем сезоне Ярмоленко пропустил почти весь второй круг чемпионата Англии, отыграв в составе «Вест Хэма» лишь 24 матча, где записал на свой счет 8 голевых действий.

Напомним, защитник «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Ярмоленко.