Ярмоленко вернулся к тренировкам с «Вест Хэмом»
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вернулся в расположение «Вест Хэма», закончив свой отпуск после Евро-2020.
На крупном форуме вингер в качестве капитана дошел со сборной Украины до 1/4 турнира, где уступил лишь будущим финалистам – сборной Англии.
Помимо украинца, к тренировкам с командой вернулись еще одни четвертьфиналисты чемпионата Европы – игроки сборной Чехии Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.
Welcome back, lads!— West Ham United (@WestHam) July 28, 2021
@tomassoucek28, @Coufi5 and @Yarmolenko_7 all back in training at Rush Green... pic.twitter.com/ytHK7mWuiF
Ранее в СМИ были слухи, что Андрей покинет клуб и переедет в Турцию, но агент игрока быстро их опроверг.
Тем не менее, «молотобойцы» не прочь продать украинца и хотят выручить за него очень небольшую сумму.
В минувшем сезоне Ярмоленко пропустил почти весь второй круг чемпионата Англии, отыграв в составе «Вест Хэма» лишь 24 матча, где записал на свой счет 8 голевых действий.
Напомним, защитник «Манчестер Юнайтед» может стать одноклубником Ярмоленко.
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