Ярмоленко вернулся к тренировкам с «Вест Хэмом»

Андрей Ярмоленко / фото - GettyImages

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко вернулся в расположение «Вест Хэма», закончив свой отпуск после Евро-2020.

На крупном форуме вингер в качестве капитана дошел со сборной Украины до 1/4 турнира, где уступил лишь будущим финалистам – сборной Англии.

Помимо украинца, к тренировкам с командой вернулись еще одни четвертьфиналисты чемпионата Европы – игроки сборной Чехии Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.

Welcome back, lads!



@tomassoucek28, @Coufi5 and @Yarmolenko_7 all back in training at Rush Green... pic.twitter.com/ytHK7mWuiF